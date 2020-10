Amateurclubs AFC en ODIN '59 hopen op uitstel bekerduels: januari goede optie

"Hopelijk kunnen we in januari spelen"

"Het is balen", reageert trainer Ulrich Landvreugd van AFC, dat Capelle treft in de eerste ronde van het hoofdtoernooi. "Het is afwachten wat de KNVB nu beslist. Onze technische commissie zal contact opnemen met de KNVB. Hopelijk kunnen we in januari spelen. Maar wij snappen dat het coronavirus iets unieks is, het is overmacht."

"Ik vind dat de KNVB stelling moet nemen om te kijken of er eventueel na de winterstop gespeeld zou kunnen worden", zegt Ted Verdonkschot, trainer van ODIN '59. "Of ze moeten de clubs die uitgeschakeld worden een tegemoetkoming geven. Het zijn 25 amateurclubs die nog in de beker zitten."