Uitsluiting dreigt voor cupfighters ODIN '59

"Schrap dan het hele KNVB bekertoernooi maar. Je dupeert zoveel amateurclubs dan", aldus ODIN '59 voetballer Jim Hulleman. Ook trainer Ted Verdonkschot zou het belachelijk vinden als de amateurclubs worden uitgesloten. "Doe iets in ieder geval om die amateurclubs tegemoet te komen. Iedere club heeft het momenteel moeilijk en voor amateurclubs is het een extra'tje om de kas te spekken", aldus Verdonkschot.

ODIN '59 stuntte de afgelopen jaren in de KNVB beker. In 2018 schakelde het zelfs de profs van FC Emmen uit. In 2019 werd er gewonnen van tweededivisionist AFC. Daarna ging de ploeg in de Gelredome op bezoek bij Vitesse, waar de Heemskerkers uiteindelijk met 4-0 verloren. "Het resultaat was jammer maar het was een hele mooie ervaring om mee te maken". blikt voetballer Thom de Vries terug.

Momenteel traint de ploeg volgens de geldende maatregelen. "Je moet heel creatief zijn, maar ik ben blij dat wij in ieder geval wat kunnen doen", aldus trainer Ted Verdonkschot.

NH Sport was donderdag aanwezig in Heemskerk en maakt de volgende reportage.