De Jonge: coronamaatregelen duren zeker tot december

De huidige coronamaatregelen zullen zeker nog tot in december gaan duren. Dat zei zorgminister Hugo de Jonge dinsdag tijdens een persconferentie. Het zal volgens hem nog even gaan duren voordat de besmettingsgraad met het coronavirus ver genoeg omlaag is. Eerder had het kabinet gezegd dat de strengere maatregelen vooralsnog vier weken zouden duren, vanaf medio oktober.

"Wat we zeker weten is dat de huidige maatregelen veel langer nodig zullen zijn dan die vier weken", zegt De Jonge. Pas als het virus weer onder controle is, kan het kabinet meer vrijheden toelaten zolang iedereen zich aan de basisregels houdt. "Tot die tijd is het een kwestie van volhouden."

Sinterklaas

Het kabinet kijkt volgende week of er mogelijk nog strengere regels nodig zijn om het virus verder in te dammen. Maar het versoepelen van maatregelen zit er nog even niet in. Het lopen met lampionnen langs huizen op Sint Maarten zal dus alleen in kleine groepen kunnen, verwacht premier Mark Rutte. En waarschijnlijk zal ook Pakjesavond slechts in "kleine kring" gevierd moeten worden. "Houd daar nou voorlopig nog even rekening mee", zegt de premier.

Verder vooruitkijken naar de feestdagen wilde Rutte nog niet. "Over de kerst is het nu nog niet te voorspellen hoe zich dat ontwikkelt." Mensen die in de kerstvakantie naar het buitenland willen, moeten nog even wachten op een "nader advies" van het kabinet. Dat advies zal ook over reizen in de voorjaarsvakantie gaan.

Volgende week

Rutte gaat ervan uit dat het kabinet volgende week dinsdag weer met een reguliere persconferentie komt. Tenzij de stijgende cijfers aanleiding geven tot een andere afweging, voegde hij eraan toe. "We zullen niet aarzelen nadere maatregelen te nemen."