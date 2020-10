Wagdy zorgt voor zijn kleinzoon: "Moeilijk, want ben zijn vader, moeder én opa"

CASTRICUM - Hij is vader, opa en pleegouder: Wagdy Rizk uit Castricum zorgt voor zijn kleinzoon Jaymen, nu zijn dochter dat al een paar jaar niet kan. Dat is niet altijd makkelijk. "Het is heel lastig om de drie rollen te combineren, maar ik doe het met liefde."

Maaike Polder / NH Nieuws

Dat zegt Rizk (62) voor de camera van NH Nieuws. Zijn 8-jarige kleinzoon woont al vier jaar bij hem in Castricum. "Ik heb nu vrienden en het gaat goed op school", vertelt Jaymen. In Nederland is een groot tekort aan pleegouders zoals zijn opa. Bijna overleden Wagdy Rizk heeft geen seconde heeft getwijfeld of hij de zorg voor zijn kleinzoon tijdelijk wilde overnemen. Maar het valt hem in zijn eentje af en toe best zwaar, mede omdat Jaymen een lichamelijke beperking heeft. Jaymen: "Ik vind mijn leven wel gewoon, maar als ik soms naar deze hand kijk, denk ik: 'hoezo heb ik zo'n kleine hand?'"

Quote "Hij noemt zijn verlamde arm nu zijn kleine arm" Wagdy Rizk, pleegouder van zijn kleinkind

Bij Jaymen geboorte ging het bijna mis: hij was te vroeg en daardoor bleef hij vastzitten in moeder Jasmijn. Een dokter moest hem er hardhandig uittrekken, legt zijn grootvader uit, en daarmee raakte Jaymens arm volledig verlamd. Rizk: "Het was dat of zijn leven. Hij noemt het nu zijn kleine arm, want hij is ook iets kleiner." Daarnaast heeft Jaymens moeder borderline. Dit en de heftige bevalling zorgden ervoor dat ze niet goed kon zorgen voor haar zoon. Rizk: "Maar we hebben wel contact. Alleen bij mij heeft Jaymen regelmaat en structuur en dat heeft hij nodig." Onderschat Jaymens beperking bemoeilijkt het pleegouderschap voor zijn opa, die afgelopen april zijn baan heeft opgezegd om met volle toewijding te kunnen zorgen voor zijn kleinzoon. Ook vindt Rizk het lastig om een rol te vervullen als opa, pleegouder en vader van zijn dochter. "Die driehoek had ik van tevoren niet zo lastig ingeschat." Hij krijgt daarom hulp van Jeugdzorgorganisatie Parlan. Als hij een vraag heeft over de opvoeding van zijn kleinzoon kan hij altijd een contactpersoon bellen. Openhartig vertelt Rizk dat er best dingen ingewikkeld zijn aan pleegouderschap. Bekijk de reportage hieronder: Tekst gaat door onder video

Wagdy zorgt voor zijn kleinzoon: "Moeilijk, want ik ben zijn vader, moeder én opa" - NH Nieuws

Van de gemeente Castricum kreeg de opa en pleegvader vandaag een bos bloemen uit de handen van wethouder Ron de Haan. "Fantastisch dat Wagdy dit doet. Dit is zo belangrijk. Dit kan je alleen maar doen als je echt heel veel liefde hebt."

Week van de Pleegzorg In de regio Noord-Holland Noord zijn er op dit moment nog ongeveer 100 kinderen die tijdelijk of langer niet thuis kunnen wonen, op zoek naar een pleeggezin. Pleegzorg Nederland organiseert 10 november een online informatieavond voor inwoners uit de regio Alkmaar die meer informatie willen over pleegouderschap. Meer informatie is ook te vinden op www.openjewereld.nu.