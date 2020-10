Schreeuwend tekort aan pleeggezinnen: "We zoeken honderden nieuwe pleegouders"

In de provincie zoeken op dit moment 150 kinderen een nieuw thuis. Toch is het van belang dat er veel meer pleegouders zich aanmelden, vertelt Ellen Schulze van pleegzorgorganisatie Levvel. "Om kinderen met succes in een gezin te plaatsen, is een zorgvuldige match tussen kind en pleegouders cruciaal. En daarom werven we minimaal 3 pleeggezinnen per kind. Een tekort aan pleeggezinnen betekent dat de beste match niet mogelijk is. We zien op dit moment dan ook geregeld plaatsingen vroegtijdig stranden."