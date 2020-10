Tv-ploeg Vroege Vogels op bezoek in Schoorlse Duinen

Jaarlijks trekken de Schoorlse Duinen zo'n 2,5 miljoen recreanten. "Of deze massale belangstelling er ook nog zal zijn als de bossen conform het beheerplan zijn gekapt, en het gebied gedurende lange tijd is veranderd in kale stuivende zandduinen, daar kunnen we alleen maar naar gissen. Bevorderlijk is het in ieder geval niet", aldus de Duinstichting.

Bedreigde bossen

Om de Corsicaanse en Oostenrijkse dennen in het breedste duingebied van Nederland tegen bomenkap te beschermen, heeft de stichting gemeente Bergen gevraagd de vier Schoorlse bossen op de monumentale bomenlijst te zetten. Het betreft het Frederiksbos, Dr. Van Steijnbos, Leeuwenkuilbos en het Baaknolbos, alleen meer dan tachtig jaar oud.

De stichting wil de bossen toevoegen aan het Landelijk Register van Monumentale Bomen en aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zo kunnen de Schoorlse duinen tot een Nationaal Park en de bossen tot Groen Erfgoed worden verklaard.