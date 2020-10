Onbegrip bij AZ-aanvoerder Koopmeiners: "Het is schandalig"

DEN HAAG - De teleurstelling droop van het gezicht bij Teun Koopmeiners. De aanvoerder van AZ was niet te spreken over het 2-2 gelijke spel van zijn team tegen ADO Den Haag. "Dit is beschamend."

Reactie van Koopmeiners na 2-2 tegen ADO Den Haag - NH Nieuws

"Je gaat schandalig met de kansen om", vertelt Koopmeiners voor de camera van NH Sport. "Het is heel kinderlijk hoe we de kansen afronden." En daar is geen woord aan gelogen. De Alkmaarders creëerden vooral de eerste helft kans op kans en ze waren heer en meester in Den Haag.

Quote "Het is heel kinderlijk hoe we de kansen afronden." AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners

Na vier gelijke spelen in de competitie hoopten de Alkmaarders dat de knappe 1-0 winst van afgelopen donderdag in Italië tegen Napoli de ommekeer zou betekenen. "We wilden dat resultaat glans geven door hier te winnen. Dat hele mooie gevoel van donderdag is dan ineens weer weg." Bekijk de video voor de volledige reactie van Koopmeiners na ADO - AZ.