AZ verspeelt tegen ADO Den Haag opnieuw voorsprong en wint weer niet

DEN HAAG - AZ heeft wederom dure punten verspeeld in de eredivisie. De Alkmaarders gaven tot tweemaal toe een voorsprong weg en speelden uiteindelijk met 2-2 gelijk bij ADO Den Haag. Het is het vijfde opeenvolgende gelijkspel in de eredivisie voor de ploeg van Arne Slot.

De gehele eerste helft kwam ADO Den Haag er niet aan te pas. AZ had het veldoverwicht en dat resulteerde in veel kansen. Zowel Calvin Stengs als Albert Gudmundsson schoten over. Na ruim een half uur spelen was het dan eindelijk raak. Dit keer was Gudmundsson wel trefzeker en schoot de IJslander van dichtbij knap de 0-1 in de kruising.

Afgelopen donderdag zorgde AZ nog voor een sensatie door met 0-1 te winnen bij Napoli in de Europa League en ook in de eerste helft tegen ADO Den Haag speelde AZ erg goed. Ondanks de vele spelers die ontbraken vanwege coronabesmettingen begonnen de Alkmaarders ijzersterk aan de wedstrijd. Na drie minuten leek de 0-1 al gemaakt te worden door Stengs, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Onnodig moeilijk

In de tweede helft leek AZ grote delen geen schim van de ploeg die het in de eerste helft was. ADO Den Haag kwam er na de onderbreking gelijk een paar keer gevaarlijk uit en twintig minuten na de rust maakte verdediger Milan van Ewijk uit een corner de 1-1. Gelukkig voor de ploeg van trainer Arne Slot kwam het antwoord van AZ direct. Nog geen twee minuten later schoot Jesper Karlsson, na een fout in de verdediging van ADO, in de korte hoek de 1-2 binnen voor AZ.

AZ kreeg in daaropvolgende fase een aantal goede mogelijkheden op de 1-3 maar vergat te scoren. Gudmundsson miste twintig minuten voor tijd een grote kans voor open doel. In de slotfase van de wedstrijd kregen de Alkmaarders het deksel alsnog op de neus en was het de ingevallen Michiel Kramer die heel fraai ADO Den Haag weer langszij schoot: 2-2.