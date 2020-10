AZ-trainer Slot wil niet negatief zijn: "Het is heel knap wat de spelers voetballend lieten zien"

DEN HAAG - Na de 2-2 tegen ADO Den Haag moest AZ-trainer Arne Slot met tegenzin langs de nodige camera's om uitleg te geven over het vijfde gelijkspel op rij in de competitie. "Het vervelende is dat ik elke week hetzelfde moet zeggen."

Reactie van trainer Arne Slot na ADO - AZ - NH Nieuws

"Dan ben je boos en gefrustreerd", vertelt Arne Slot over het moment dat Michiel Kramer de 2-2 maakt in de 87e minuut. "Misschien vond ik dit gelijkspel wel het meest extreem van alle gelijke spelen. De eerste helft waren we zo belachelijk goed, maar we hebben er helemaal niks aan."

Quote "Misschien vond ik dit gelijkspel wel het meest extreem van alle gelijke spelen" AZ-trainer ARne Slot

Door de vijfde puntendeling op rij staat AZ nu tiende op de ranglijst en is de top van de ranglijst vooralsnog ver weg. "Ik wil met alle liefde negatief over ons zijn, maar dat doe ik niet. Het is gewoon heel erg knap wat we die jongens vandaag voetballend lieten zien. Alleen we kunnen heel erg kritisch zijn als het gaat om een overwinning over de streep trekken." Bekijk de video voor de hele reactie van Arne Slot na de 2-2 tegen ADO Den Haag.