Jong Ajax voetbalt zich na rust simpel langs MVV

Koen Kostons had na twee minuten al de kans om de MVV op een 1-0 voorsprong te zetten. De MVV-middenvelder kon in kansrijke positie richting het Jong-Ajax-doel koppen, maar hij mikte over. Toch kwam de ploeg van trainer Darije Kalezic na een klein half uur spelen op voorsprong. Jerome Deom profiteerde van een hachelijke situatie voor het doel van Kjell Scherpen en schoot de 1-0 tegen de touwen.

De Limburgers konden echter niet lang genieten van de voorsprong. Kort na de openingstreffer was het Max de Waal die er alweer snel 1-1 van maakte na voorbereidend werk van Giovanni. MVV kreeg kansen om opnieuw de leiding te nemen, maar Timo Stavitski en - vooral - Joeri Schroijen hadden het vizier niet op scherp staan. Laatstgenoemde linkspoot hoefde de bal alleen maar in het lege doel te lopen, maar schoot naast.

Doelpuntenregen

De missers in het eerste bedrijf kwamen de gastheren duur te staan, bleek in de tweede helft. De Amsterdammers beslisten de wedstrijd namelijk nog binnen een uur voetbal via treffers van Devyne Rensch en Nordin Musampa. Rensch werkte binnen op aangeven van Youri Regeer, terwijl Musampa hard binnenkopte uit een vrije trap.

De 1-4 liet vervolgens niet lang op zich wachten. Het was Giovanni die de marge naar drie doelpunten schoot na een knappe pass van Enric Llansana. Het slotakkoord was voor Naci Ünüvar, die de score via een droge knal op 1-5 bracht en daarmee de goede zege van Jong Ajax nog wat meer aanzien gaf. De Amsterdamse beloften staan na de overwinning met vijftien punten op een voorlopige achtste plaats.

Opstelling MVV Maastricht: Lathouwers; Martina, Heerings, Mares, Salasiwa; Van Acker, Kostons (Van Bommel/83), Deom; Stavitski (Mickels/60), Naudts, Schroijen (McEachren/83)

Opstelling Jong Ajax: Scherpen; Rensch, Llansana, Kasanwirjo, Douglas (Hillen/90); Regeer, De Waal (Ünüvar/74), Taylor; Hansen (Pinas/74), Brobbey (Martha/85), Giovanni (Tasci/85)