Jong Ajax rekent in tweede helft af met versterkt Jong FC Utrecht

AMSTERDAM - Jong Ajax heeft maandagavond de vierde zege van het seizoen geboekt. Het lukte de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag in de eerste helft niet om de kansen af te maken, maar in de tweede helft werd het een doelpuntenregen op De Toekomst. De Amsterdammers trokken daarin aan het langste einde: 3-2.

Giovanni, die zich sowieso veel liet zien in de beginfase van het duel, leek na een kwartier spelen alsnog de openingstreffer op zijn voet te hebben. De Braziliaanse aanvaller probeerde het nog maar eens met een schot in de verre hoek, maar zijn inzet belandde op de lat. Kort daarna bleek Paes opnieuw een sta-in-de-weg, toen Kenneth Taylor zijn schot van zo'n 25 meter uit het doel geranseld zag worden. Ook Max de Waal kreeg de bal voor het rustsignaal niet in het doel.

Het was aan Jong FC Utrecht-doelman Maarten Paes te danken dat de Utrechters in de eerste helft geen tegentreffers hoefden te incasseren. De sluitpost, die normaal bij het eerste elftal van de Utrechters onder de lat staat, moest al snel ingrijpen op twee pogingen van Giovanni. Kort daarna schoot spits Brian Brobbey hard naast.

Na een uur spelen was het uiteindelijk dan toch raak voor de Amsterdamse talenten. Sontje Hansen was attent en tikte binnen nadat Brobbey stuitte op een verdediger van Jong FC Utrecht. Het duurde vervolgens niet lang voordat Terrence Douglas de voorsprong verdubbelde. De linksachter kwam naar binnen en schoot de 2-0 fraai op het scorebord.

Toch lieten de Utrechters de kop niet hangen en nadat Mohamed Mallahi de Ajacieden al wasrschuwde met een schot in het zijnet, werd het een kwartier voor het einde van de wedstrijd zelfs 2-1. Jeredy Hilterman tikte de aansluitingstreffer binnen bij de eerste paal op aangeven van Tim Pieters. Toen Brobbey er kort voor tijd 3-1 van maakte was de wedstrijd evenwel beslist in het voordeel van de Amsterdammers. Ook de late 3-2 van Hilterman, die zijn vijfde treffer van het seizoen binnenkopte, bracht daar geen verandering meer in.