Tabor College Hoorn ziet meer leerlingen na herfstvakantie met mondkapje verschijnen

HOORN - De eerste week na de herfstvakantie zit er bijna op. In de vakantie kondigden president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge aan dat het dringende advies voor mondkapjes binnenkort wordt omgezet in een mondkapjesplicht. WEEFF belde met twee scholen in Hoorn om te kijken hoe het daar staat met het dringende advies van het kabinet om mondkapjes te dragen.

In de klassen blijkt het in de praktijk lastiger om de afstand van anderhalve meter aan te houden. Dit komt vooral voor tijdens de praktijklessen, waarbij de docent binnen de gestelde afstand moet staan om de leerlingen goed te begeleiden.

Het kabinet wil het dringende advies omzetten in een verplichting, maar voorlopig is dit nog niet het geval. Daarom blijft het voor de scholen lastig om iedereen te handhaven op het dragen van een mondkapje. "Er wordt bij de deur aan leerlingen die geen mondkapje dragen gevraagd om deze op te zetten. Als ze deze niet bij zich hebben kunnen ze een van de school krijgen. Bij een tweede keer vragen we een kleine bijdrage. Qua handhaving zijn we continu in gesprek om te kijken wat we doen."

Stef Macke, directeur van het Tabor College d'Ampte in Hoorn, ziet dat er in de eerste week na de herfstvakantie meer leerlingen met mondkapjes naar school komen. "Wij zijn tevreden met hoe dat nu gaat. De leerlingen geven veel meer gehoor aan het dringende advies van het kabinet om een mondkapje te dragen."

De leerlingen wordt met klem verzocht om de mondkapjes wel te dragen tijdens de zogenaamde verkeersbewegingen, als de leerlingen van lokaal moeten wisselen of pauze houden. "Maar je ziet dat het best lastig voor de leerlingen is om de mondkapjes de hele tijd te dragen", aldus Vermeulen. "Er zijn leerlingen die dat goed vol kunnen houden, maar ook dat er andere zijn die daar meer moeite mee hebben."

Suzan Vermeulen, woordvoerder en communicatie-adviseur van het Atlas College in Hoorn, ziet in tegenstelling tot haar collega van het Tabor College niet dat meer leerlingen een mondkapje dragen op de scholen. "Wij hebben vijf locaties, dus ik durf niet te zeggen of er meer leerlingen met mondkapjes naar school komen."

"Twee docenten werden positief getest tijdens de herfstvakantie en konden deze week na hun quarantaine gewoon weer aan het werk", zegt de directeur. "En ook werd er een leerling positief getest in de herfstvakantie. Gelukkig hebben we nog niet meegemaakt dat de GGD adviseerde om hele klassen thuis te laten, maar we zien wel dat er met grote regelmaat leraren en ook leerlingen afwezig zijn."

Macke vertelt aan WEEFF dat er wekelijks een aantal docenten thuis moet blijven, in afwachting van de uitslag van een coronatest. Ook zijn er in de afgelopen periode acht leerlingen positief getest op het coronavirus.

"De leraar heeft in dat geval de regie over het wel of niet dragen van een mondkapje", aldus Macke. "Als zij vinden dat het nodig is worden de leerlingen verzocht om ook tijdens de les hun mondkapje te dragen. Anders dragen zij deze alleen tussen de lessen in en tijdens de pauzes."

"Het is heel belangrijk om alle lessen door te laten gaan, maar wij willen als school absoluut geen risico lopen", zegt de woordvoerder. "Indien mogelijk proberen we tijdens de les zoveel mogelijk afstand te houden tussen de leerlingen en ook de afstand met de leraren.

Ventilatie

Beide scholen vertellen aan WEEFF dat de ventilatie in de schoolgebouwen op orde is. Stef Macke van Tabor College d'Ampte laat weten dat al zijn gebouwen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. "De gebouwen zijn onlangs nog gerenoveerd, dus dat zit allemaal goed. Er is een oud deel, dat tijdelijk in gebruik is, waar nog wordt gekeken hoe de situatie daar is qua ventilatie."

Ook op het Atlas College is de ventilatie helemaal in orde. Suzan Vermeulen vertelt dat de ventilatie in de afgelopen zomervakantie is onderzocht. "En we zorgen waar nodig voor extra ventilatie door ramen en deuren van klaslokalen open te zetten."