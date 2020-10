Amsterdam Mondkapjes in het MBO: "Het is een advies dus wij kunnen het niet verplichten"

AMSTERDAM - Na een week herfstvakantie zijn de scholen in Amsterdam weer geopend. In het voortgezet, hoger en middelbaar onderwijs geldt het dringende advies een mondkapje te dragen. Op de campus van ROC TOP in Amsterdam-Noord is het voor de leerlingen wel even wennen, maar iedereen lijkt zich vooralsnog keurig aan het advies te houden.

NH Nieuws / Geja Sikma

De zestienjarige Aasiyah is eerstejaars op ROC TOP Events & Hospitality in Noord. Zij snapt het advies om een mondkapje te dragen, al is het wel even wennen. "Ja gek ineens. Ergens snap ik waarom, maar ergens heb ik ook zoiets van 'het wordt als advies gegeven'. Dus heel veel studenten hebben daar denk ik een beetje moeite mee."

Klasgenoot Timothy heeft geen moeite met het mondkapje. "Als het ervoor zorgt dat het veilig blijft, vind ik het best. Ik ben daar niet zo moeilijk in. En ook Marien vindt het prima: "Ik vind het wel goed. Het houdt ons allemaal veilig."

Voor de herfstvakantie werd de studenten al gevraagd een mondkapje te dragen. Directeur Christien van Dinten: "Wij zijn natuurlijk een MBO. Dat betekent veel praktijklessen. Daar is de anderhalve meter soms lastig te handhaven, dus hebben we aan het begin van het schooljaar al gezegd 'daar waar noodzakelijk een mondkapje'. Het is nu een advies, dus we kunnen het niet verplichten zolang het kabinet geen wet- en regelgeving heeft."