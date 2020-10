Zwerfmondkapjes steeds groter probleem: "Typerend voor de tijd waarin we leven"

ANNA PAULOWNA - Zo'n 75 zwerfmondkapjes in één week tijd. Dat is de vangst van Arnoud Blijdorp - alias Zwerfie Anna Paulowna. Deze week zijn Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation de campagne #MondkapjeGeenzwerfkapje gestart. Zij maken zich net als Blijdorp grote zorgen over het nieuwe 'assortiment' tussen het zwerfafval.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Een paar keer per week speurt Arnoud Blijdorp de omgeving af rond het station en het winkelcentrum in het dorp op zoek naar zwerfafval en om het te registreren: "Dat doe ik al ruim zes jaar. In maart, met de uitbraak van het coronavirus, kwam ik af en toe wel eens een mondkapje tegen en latex handschoenen, maar de laatste weken is het aantal mondkapjes enorm gestegen. Dat is wel typerend voor de tijd waarin we leven." Tekst gaat door onder de video.

Zwerfmondkapjes steeds groter probleem voor Zwerfie Anna Paulowna - NH Nieuws / Jurgen van den Bos