Meerderheid Kamer wil landelijke mondkapjesplicht in publieke ruimte

NOORD-HOLLAND - Een meerderheid van het kabinet heeft vanochtend tijdens een debat over de ontwikkelingen van het coroanvirus aangegeven een mondkapjesplicht in publieke ruimtes te willen invoeren. Eerder gaven burgemeester Halsema van Amsterdam en Broertjes van Hilversum al aan dit te steunen.

In het debat van vanochtend werd duidelijk dat het kabinet vindt dat mensen een mondkapje vaker moeten dragen in het openbaar, maar dat ze niet willen overgaan tot een landelijke plicht. Een aantal partijen vindt dat er nog onduidelijkheid hierover is en pleiten voor een mondkapjesplicht in het hele land. Op sommige plekken moet je nu namelijk wel een mondkapje dragen, en op anderen weer niet.

Halsema en Broertjes

Als het aan burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en Pieter Broertjes van Hilversum ligt, komt er een landelijke mondkapjesplicht. Vooral op plekken waar het lastig is om afstand te houden, moet een mondkapje dragen verplicht worden.

In het tv-programma Op1 kreeg burgemeester Halsema afgelopen week de vraag waarom ze zelf in haar stad geen draagplicht instelt. Volgens Halsema is dat juridisch niet haalbaar. Volgens haar moet het kabinet een landelijke aanwijzing geven voor een draagplicht. Burgemeester Pieter Broertjes wilt een landelijke mondkapjesplicht om dat we 'toe zijn aan mondkapjes in de openbare ruimte, winkels en supermarkten'. "Baat het niet, dan schaadt het niet. Het geeft vorm aan de urgentie", aldus Broertjes.