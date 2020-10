Huizen geeft gratis mondkapjes aan mensen met minimuminkomen

HUIZEN - Huizers met een minimuminkomen krijgen ergens de komende dagen een setje mondkapjes in de brievenbus namens de gemeente. Huizen wil er zo voor zorgen dat iedereen een mondkapje kan dragen, ook minima voor wie een doos mondkapjes vaak te prijzig is.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geldt landelijk het dringende advies om in publieke binnenruimtes mondkapjes te dragen. "Voor inwoners met een laag inkomen betekent het kopen van mondkapjes een extra belasting op een vaak toch al krap budget", stelt de gemeente Huizen.

Huizers met een minimuminkomen krijgen daarom van de gemeente twee wasbare mondkapjes per persoon. "Het kan niet zo zijn dat financiën een rol spelen bij de afweging van onze inwoners of zij een mondkapje dragen of niet. Ook zij moeten zich vrijelijk en veilig kunnen bewegen; uiteraard met inachtneming van de geldende maatregelen", zegt wethouder Maarten Hoelscher (PvdA).

Bij Huizer huishoudens waarvan de gemeente weet dat ze moeten rondkomen van een minimuminkomen, vallen de mondkapjes binnenkort op de deurmat. Daar hoeven ze zelf verder niets voor te doen. Per persoon worden twee mondkapjes verstrekt, wat betekent dat een huishouden van vier personen er acht thuisgestuurd krijgt.