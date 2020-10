Extra bedden en meer verpleegkundigen voor NWZ in 'coronafase 4'

ALKMAAR - De Noordwest Ziekenhuisgroep heeft de capaciteit voor coronapatiënten verder opgeschroefd. Het ziekenhuis in Alkmaar bevindt zich momenteel in fase 4. Er zijn 46 bedden beschikbaar, waarvan elf op de intensive care. Van de 36 covid-patiënten, liggen er acht op de ic-afdeling.

De beschikbare bedden in het Alkmaarse ziekenhuis lagen aan het begin van de week vol met nieuwe covid-patiënten. Inmiddels zijn er zeven extra extra plekken op de longafdeling en de acute opnameafdeling vrijgemaakt.

Ook zijn er drie van de twintig extra IC-bedden bezet. In Den Helder liggen geen corona-patiënten. "Het OK-programma draait daar nog gewoon door en dat geldt ook voor onze operatiekamers in Alkmaar", vertelt Rinkse de Wit tegen mediapartner Alkmaar Centraal.

"Zoals bekend hebben we vorige week zes van onze operatiekamers in locatie Alkmaar gesloten", vervolgt de woordvoerder. "We bekijken iedere dag wat mogelijk is. Hierbij is de inzet en de beschikbaarheid van onze medewerkers heel belangrijk."

Rek eruit

Verpleegkundigen die werken in projectgroepen, deelnemen aan adviesraden of werken in een andere functie worden daarom teruggefloten naar de bedden.

Om meer personeel vrij te maken is ook het bevolkingsonderzoek darmkanker en ander daromonderzoek is verplaatst naar Alkmaar en Den Helder. "We proberen de reguliere zorg zo veel en zo lang mogelijk door te laten gaan, maar we vragen hierbij wel veel van onze medewerkers. De rek is er wel een beetje uit."

Defensie

NWZ heeft Defensie gevraagd om meer bijstand. Daarover zei wethouder Pieter Dijkman deze week over waarnemend burgemeester Emile Roemer: "Hij brengt ons dichterbij Den Haag. Hij heeft de minister van Defensie even gebeld en nu komt er beweging."

Maar volgens een woordvoerder tegen het Noordhollands Dagblad heeft Defensie de aanvraag nog niet ontvangen. Er is een speciale procedure voor dergelijke verzoeken en die is ingewikkelder dan een belletje met de minister, aldus de woordvoerder.

Een speciaal landelijk coördinatiecentrum weegt dergelijke verzoeken, die vanuit het hele land binnenkomen. Indien blijkt dat Defensie het meest geschikt is om de gevraagde steun te leveren, dan wordt het verzoek doorgezet naar het ministerie.