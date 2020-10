Tergooi ziekenhuis verwacht volgende week reguliere zorg af te schalen

GOOI - Tergooi Ziekenhuis verwacht volgende week, na de herfstvakantie, de reguliere zorg af te schalen. Dat zegt woordvoerder Wencke Fassbender in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.

De besmettingscijfers stijgen nog flink: de afgelopen zeven dagen zijn er in de regio 850 mensen positief getest. "Tot op heden hebben we niet of nauwelijks onze reguliere zorg hoeven af te schalen", aldus Fassbender. Wij verwachten wel dat we dit volgende week - zo eerlijk en evenwichtig mogelijk - moeten doen." Volgens de woordvoerder liggen er 14 coronapatienten in Tergooi van wie 4 op de intensive care. Waar deze patiënten vandaan komen kan ze niet met zekerheid zeggen. "Ik weet wel dat wij de afgelopen weken met name uit Amsterdam patiënten hebben opgevangen. Daardoor zijn er mogelijk patiënten uit onze regio naar omliggende ziekenhuizen gegaan."

De uitgestelde reguliere zorg van de eerste golf is volgens Fassbender nog niet helemaal weggewerkt. "Nog niet iedereen heeft die uitgestelde behandeling gekregen. Die uitgestelde zorg is er zeker nog wel." Personeel Naast de reguliere zorg is de beschikbaarheid van ziekenhuispersoneel een andere bottleneck voor Tergooi. Tussen de eerste en tweede golf heeft het personeel even op adem kunnen komen, maar dat wil volgens Fassbender niet per se zeggen dat ze allemaal volledig uitgerust zijn.

Lees ook Gooi Tergooiziekenhuis neemt meer coronamaatregelen rond hoofdingang

Om te voorkomen dat personeel het coronavirus het ziekenhuis in- of uitbrengt en dat er personeel ziek uitvalt, is het ziekenhuis strenger dan nodig wat betreft de maatregelen. Dit heeft tot nu toe zijn vruchten afgeworpen, want volgens de woordvoerder zijn er nog geen uitbraken onder het personeel geweest.