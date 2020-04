Tergooi deelt video vanaf intensive care: "Familie krijgt zo inzicht in wat wij doen"

HILVERSUM - Voor naasten van coronapatiënten op de intensive care is het een continu wachten op informatie uit het ziekenhuis. Hoe wrang ook, zelf kunnen ze natuurlijk niet de afdeling bezoeken waar hun geliefde ligt. Om de situatie iets te verduidelijken, deelde het Tergooi ziekenhuis in Hilversum een video om meer inzicht te geven.

Naast een beeld van de IC, wordt via de video ook een oproep gedaan. Zo zou het thuisfront via een poster informatie kunnen aanleveren, die relevant kan zijn gedurende het zorgtraject. "Je moet je voorstellen: zo'n patiënt wordt op een gegeven moment wakker uit een kunstmatige coma en ziet dan een volledig onbekende omgeving. Het is dan heel fijn voor zo'n patiënt om bekende dingen te zien, zoals foto's van familieleden."

Op de beelden is te zien hoe het er op de corona-unit van het Tergooi aan toe gaat. Zo zie je hoe patiënten op hun buik worden gedraaid en wordt ook uitgelegd waarom dat nodig is. "Door de patiënt tijdens de beademing op de buik te leggen gaan de longblaasjes en longvaatjes aan de rugkant meer open," aldus de voorlichtingsvideo van het Tergooi.

Daarom heeft het Tergooi besloten de video op Youtube te zetten. Intensivist Peter van der Molen zegt daarover ingesprek met NH Nieuws: "Ik vind het heel belangrijk dat de familie inzicht krijgt in wat we doen en wat er gebeurt achter de momenteel gesloten deuren, waar de familie niet bij kan komen."

De video geeft een unieke inkijk op de IC-afdeling. Het beeld is eerder al gestuurd naar familie en vrienden van coronapatienten die in het Tergooi opgenomen werden. Het ziekenhuis merkte dat zij er veel aan hadden en er kwamen veel andere vragen.

Corona in 't Gooi'

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ’ฌ Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via Whatsapp. App 'NH GOOI AAN' naar 0888505651