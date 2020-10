Ajax-Liverpool in 1966: "Met zijn allen juichen, maar we zagen niet waarom"

AMSTERDAM - Vanavond trapt Ajax de Champions League af tegen Liverpool in de Johan Cruijff Arena. Een treffen dat bij Jan Krijger uit Noordwijk warme herinneringen oproept. Hij zat in december 1966 op de tribune tijdens de legendarische mistwedstrijd in het Olympisch Stadion.

Ajax, met de toen nog niet zo grote Johan Cruijff, versloeg de Europese reus Liverpool in een spektakelstuk met 5-1. Jan heeft de longen uit zijn lijf gejuicht, maar heeft door de mist geen Amsterdams doelpunt gezien.

De destijds 22-jarige Jan was niet eens een hele grote voetballiefhebber. Een vriend nodigde hem uit voor de wedstrijd tegen grootmacht Liverpool. Lachend vertelt hij over de dichte mist: "Ik heb weinig gezien. Door de mist zagen we de middenstip niet. En dan hoor je opeens juichen. Toen zijn wij ook maar gaan juichen met zijn allen. Alleen wisten we niet waarom. We dachten 'het zal wel een doelpunt zijn.' En toen pas werd het omgeroepen. Dus wij weer juichen. En zo ging dat dus vijf keer. We hebben er echt niks van gezien."

Voor de buis

Volgens Jan was de sfeer op de tribunes hartstikke leuk. "We hebben alleen maar lol staan maken. Juist omdat we niets zagen gingen we erg overdreven juichen en overdreven aanmoedigen."

Ook vanavond gaat Jan weer kijken, maar dan gewoon voor de buis. "Ik heb mijn zoon netjes opgevoed, die is ook Ajax-supporter. En mijn kleinzoon ook. Die zitten vanavond ook voor de tv. Het is natuurlijk vakantie dus mijn kleinzoon mag de hele wedstrijd zien."