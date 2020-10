De magische 'mistwedstrijd' tegen Liverpool: "Ik zag alleen Bennie's benen"

AMSTERDAM - Weinigen hebben het goed kunnen zien, maar op 7 december 1966 zorgde de 'mistwedstrijd' Ajax-Liverpool (5-1) voor spektakel in de stad. Het was de wedstrijd die iedereen zag, maar niemand heeft gezien. Vanavond speelt Ajax, 54 jaar later, voor het eerst weer tegen Liverpool in de Champions League.

Bennie Muller en Klaas Nuninga - AT5

Bennie Muller ziet zichzelf nog zo wandelen over het veld van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hij dacht dat het afgelast zou worden. "We konden elkaar amper zien." Maar uiteindelijk ging de wedstrijd door vanwege de regel dat als beide doelen zichtbaar zijn vanaf de middenstip, er gewoon gespeeld kan worden. De vrouw van Muller was aanwezig tijdens de wedstrijd. "Ik zag alleen Bennie's benen." Ondanks dat Nellie Muller niks zag, vond ze het een geweldige wedstrijd. "Vooral toen dat doelpunt viel, iedereen was helemaal in extase."

Sigarenboeren versus professionele voetballers "Ik had een sigarenwinkel", lacht Muller. Ajax 1 was toentertijd nog niet fulltime professioneel. Maar door de uitzonderlijke selectie wisten ze toch uitstekend voetbal te laten zien. "Piet Keizer kwam terug van een blessure en Johan Cruijff was een ster die ging stralen", vertelt Klaas Nuninga. De voorbereiding van de 'mistwedstrijd', verliep alles behalve soepel. In de kleedkamer begon men zich af te vragen waar Sjaak Swart, Klaas Nuninga, Piet Keizer en Johan Cruijff bleven. "Ik reed met Sjakie (Sjaak Swart, red.) mee", vertelt Nuninga. "Toen deed de auto het niet meer, we moesten echt met z'n vieren duwen, want de accu deed het niet meer." De voetballers kwamen een half uur te laat aan bij het stadion.

Quote "Sjakie dacht dat het al rust was, dus die ging al naar binnen" Voormalig Ajax-aanvaller Klaas nuninga

Niet alleen de auto van Sjaak Swart had het zwaar, ook Sjaak zelf had het lastig tijdens de wedstrijd. Nietsvermoedend liep hij naar de kleedkamers voor het einde van de eerste helft. "Toen ben ik ook naar binnen gegaan", zegt Muller. De mannen kwamen terug het veld op en Ajax wist zelfs nog een doelpunt te maken vlak voor de rust. Woensdagavond speelt Ajax thuis tegen Liverpool, wederom zijn ze de underdog. "Ik denk dat het niet zo makkelijk zal gaan", aldus Muller.

Lees ook Play Sport Ajacied Antony mist Champions League-duel met Liverpool