Corona in de IJmond: meeste nieuwe besmettingen in Velsen

IJMOND - Net als in de rest van het land is het aantal mensen dat positief test op COVID-19 ook in de IJmond afgelopen week gestegen. Datzelfde geldt voor het aantal coronapatiënten op de reguliere verpleegafdelingen en de ic's van ziekenhuizen.

Gisteren werden er in de IJmond over de laatste 24 uur 93 nieuwe positieve tests gemeld. Velsen gaat met 29 nieuwe besmettingen aan kop (gemiddeld 42 positief geteste mensen per 100.000 inwoners). In Beverwijk gaat het om 22 mensen die besmet zijn, maar dat houdt wel een gemiddelde van 53 positief geteste mensen per 100.000 inwoners in. Heemskerk kreeg te maken met 21 positief geteste inwoners (54/100.000).