Coronapiek in regio daalt, maar blijft zeer ernstig

ZAANSTREEK-WATERLAND - Het aantal positief gemelde besmettingen is van 286 naar 234 gedaald in de regio. Dat lijkt positief maar is nog steeds onverminderd hoog. Zaanstreek-Waterland blijft daarmee de meest noordelijke regio van Nederland met het risiconiveau 'zeer ernstig'.

Alhoewel de getallen in de regio een milde daling laten zien, zijn de gemelde besmettingen in Purmerend en de Beemster juist toegenomen. De twee bijna gefuseerde gemeenten krijgen te maken met achttien nieuwe corona patiënten.

Record

Gisteren brak het aantal besmettingen nog alle records en afgelopen week bleek ruim 14.5 procent van de geteste mensen positief. Waar eerst vooral de gemeente Waterland procentueel de meeste besmettingen telde met 143.5 per 100.000 inwoners, is dat nu Edam-Volendam met 82 besmettingen per 100.000. Maar ook hier is het aantal positief getesten in een dag gedaald van 36 naar 30 personen.