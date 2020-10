Wat zijn jouw coronavragen? Wij gaan op zoek naar het antwoord!

NOORD-HOLLAND - Waar moet je nu wel of niet een mondkapje op? Kan ik nog wel veilig naar de markt bij mij in de buurt? En hoe moet ik mijn huis ventileren nu het buiten kouder begint te worden?

Iedere dag doen we ons best om je op nhnieuws.nl, onze app, socials, radio en televisie op de hoogte te houden van de gevolgen van de coronacrisis in jouw regio. Maar we begrijpen goed dat jij nog steeds vol vragen zit. Daar gaan we antwoord op proberen te geven.

Aanstaande donderdag presenteren Aart van Eldik en Bernd de Boer een speciale uitzending waarin al jullie vragen centraal staan. Kijk en luister van 18.00 uur tot 19.00 uur live mee naar de antwoorden van experts via de website, app, socials, het tv-kanaal van NH Nieuws en natuurlijk NH Radio.

Stel je vraag

Mail je vraag naar [email protected]. Het is handig als je ook meteen wat gegevens zoals je telefoonnummer en woonplaats meestuurt zodat een verslaggever eventueel contact met je kan opnemen om langs te komen.