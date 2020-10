Richard (77) heeft z'n vader nooit gekend, maar kan hem nu wel begraven

De 77-jarige Richard Shrubsall en zijn vrouw Janice kunnen het niet geloven als ze horen dat het vliegtuig waarin de vader van Richard zat, gevonden is. "Flabbergasted", beschrijven ze hun verbazing. Niet gek, want decennialang werd aangenomen dat de Britse bommenwerper Short Stirling BK 716 in zee was gestort en dat er nooit meer iets van zouden worden teruggevonden.

In de nacht van 29 maart 1943 stijgen tientallen bommenwerpers op voor een bombardement op Berlijn. Het weer is zo slecht dat meer dan de helft van de bommenwerpers onvoorziene zaken terugkeert. Maar de bemanning van de BK 716 trotseert de weersomstandigheden en voert zijn missie uit. Shrubsall is de boordschutter. Halverwege de terugweg worden ze boven het Markermeer overvallen door een Duitse jager. "De parachute-locks waren nog gesloten. Daaruit kun je ook opmaken dat alle bemanningsleden nog aan boord waren. Ook de gashendels stonden op kruissnelheid waaruit blijkt dat ze in volle vaart zijn neergestort," zegt onderzoeker Johan Graas.

Vliegtuigwrak in Markermeer

In 2008 begon Johan Graas met zijn onderzoek naar de resten van een vliegtuigwrak in het Markermeer bij Marken, nadat de KNRM bij toeval op een van de onderdelen was gestuit. Graas gaat met duikers het water in en haalt meer resten naar boven, waaronder het deel waarop het nummer van het toestel is geschilderd; het lijkt nog het meest op 710. Een Britse bommenwerper die ook niet is teruggekeerd van zijn missie.