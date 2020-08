Berging van neergestorte Britse bommenwerper in Markermeer

MARKERMEER - In het Markermeer is vandaag begonnen met de berging van het wrak van een Short Stirling, een Britse bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog is neergestort. Het toestel werd ingezet voor bombardementen op Duitse steden.

Leden van de stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 gingen er in eerste instantie vanuit dat het de Short Stirling BK710 van de Royal Air Force was. Die werd op 25 mei 1943 door een Duitse nachtjager neergeschoten. Maar eind juni 2019 werd bekend dat het vliegtuigwrak in het Markermeer mogelijk een ander toestel is. Het zou gaan om de BK716, zegt Johan Graas van de Aircraft Recovery Group.

Voor de 93-jarige Canadese Edith McLeod is dit een spannende operatie. Ze hoopt na 77 jaar eindelijk duidelijkheid te krijgen over het lot van haar vermiste broer. In de Tweede Wereldoorlog vloog de Canadese Harry Farrington als navigator op een Britse bommenwerper, en waarschijnlijk was dat de BK716.

Deze Short Stirling keerde niet terug van zijn missie. Farrington en de rest van de bemanning staan te boek als vermist. Na de oorlog kreeg de familie een brief van het leger. Daarin stond dat niet verwacht wordt dat Harry Farrington wordt gevonden. Hij werd doodverklaard en heeft geen graf.

Edith McLeod kan nog amper geloven dat haar broer mogelijk gevonden wordt. "Ik vermoedde wel dat hij was neergeschoten. "Wat er precies is gebeurd, bleef een raadsel. Ze vindt het daarom geweldig dat het toestel wordt geborgen. "Ik had nooit gedacht dat dit nog eens zou gebeuren," zei ze begin dit jaar tegen Omroep Flevoland. In haar huis in Niagara Falls koestert ze foto's en medailles van haar broer.

De operatie van Defensie in het Markermeer is onderdeel van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken. Wrakstukken worden schoongemaakt en stoffelijke resten en persoonlijke spullen worden geborgen, gevolgd door een identificatieproces.

Educatief project

De Provincie Flevoland en de gemeente Almere hebben een website gelanceerd ter ere van de bemanning van deze 'Short Stirling': www.vliegenoverpolderlijnen.nl gaat dienen als digitaal monument.

Ook wordt er nog een documentaire gemaakt over deze Short Stirling en haar bemanning. "Dit is een belangrijk deel van de Flevolandse oorlogsgeschiedenis", zei gedeputeerde Michiel Rijsberman (D66) eerder dit jaar. "Wij vinden het belangrijk om op een respectvolle manier aandacht te besteden aan deze mensen, die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid."

Volgend voorjaar is er, indien mogelijk in het bijzijn van nabestaanden, een herdenkingsceremonie. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld.