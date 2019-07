Gecrashte bommenwerper blijkt ander vliegtuig dan gedacht: nabestaanden geschokt

HEEMSKERK - Een uiterst pijnlijke wending in het onderzoek voor nabestaanden van de bommenwerper BK 710. Uit recent forensisch speurwerk blijkt dat het niet gaat om de gecrashte BK 710 in het Markermeer, maar dat het gaat om een ander neergestort gevechtsvliegtuig.

Tien jaar lang werd verondersteld dat het zou gaan om de BK 710 uit de Tweede Wereldoorlog, maar nadat er opnieuw twijfel ontstond over de identificatie van het vliegtuig, werd de forensisch recherche uit Amsterdam gevraagd uitsluitsel te geven.

Dat vertelt onderzoeker Johan Graas van de Aircraft Recovery Group '40-'45. "Ik ben ze ontzettend dankbaar dat de recherche dit wilde doen, want duidelijkheid is natuurlijk zeer wenselijk", laat hij weten. "Met drie man constateerden we dat het niet een nul is op het wrakdeel, maar een zes. Dat was een schok voor me, want je denkt meteen aan de nabestaanden van de bemanning", aldus Graas.

Nabestaanden

In het Heemskerkse Fort Veldhuis ontvouwde zich in de loop van de jaren een gedenkkamer ingericht met gevonden onderdelen van het vliegtuig. Parachutelocks, een stuurwiel en kledingstukken werden uitgestald in de vitrines. En ook op Marken werd een indrukwekkend monument onthuld. Sommige nabestaanden reageerden geschokt op het nieuws, vertelt Johan die er een aantal bezocht in Engeland. "Eén van de mensen die ik sprak werd stil en zei niets meer."

Lees ook: Oorlogshelden BK710 verdienen eervol graf



Volgens Graas is het aannemelijk dat de BK 710 boven Texel in de Noordzee is gestort. Hij zegt geen spijt te hebben dat hij de nabestaanden destijds heeft benaderd. "Ik hoor van sommigen nabestaanden dat ze ons werk toch enorm waarderen en dat het in ieder geval de families bij elkaar heeft gebracht. En wat ik ontzettend mooi vind: ze gaan contact leggen met de families van de BK 716. Wij zullen ze ook allebei gaan eren hier in het museum."

Monument

In 2020 wordt het toestel door defensie geborgen. De gemeente Waterland zoekt met het Herdenkingscomité naar een passende oplossing voor het monument op Marken.