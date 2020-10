Trainer Jonker vond dat Telstar recht had op meer dan een punt

"Ik heb direct na afloop van de wedstrijd aan de jongens gevraagd of we hier een punt hebben gewonnen of twee punten hebben verloren", vertelt Jonker na afloop van de wedstrijd. "Het gevoel bij de spelers was toch wel heel unaniem dat we twee punten hebben verloren. Roda JC is een mooie club, met een prachtig stadion en een goede spelersgroep met heel veel eredivisie-ervaring. Als we dan laten zien dat we er niets voor onder doen en misschien zelfs wat beter zijn, dan is dat heel mooi."