Slagerijen profiteren van horecasluiting: "Thuis koken naar hoger niveau getild"

DEN HELDER - Slagers in de regio hebben weinig te klagen in de coronatijd. Ze krijgen meer klanten over de vloer, hebben een breder en duurder assortiment in de vitrine liggen en zetten dus meer om. De recente sluiting van de horeca doet er nog een schepje bovenop, verwacht slager Gert Jan Wit uit Den Helder: "Het 'Koken met de Keurslager'-boekje wordt nu helemaal doorgespit."

Drukte bij slagerijen door corona - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

"Het is vreselijk dat de horecasector zo wordt getroffen", vertelt slager Gert Jan Wit. In zijn winkel in de wijk De Schooten is het een stuk drukker sinds de uitbraak van het coronavirus. "Zeker in het begin, rond Pasen, was het behoorlijk drukker en dat gaan we straks ook merken, want mensen gaan er toch wat meer thuis een klein feestje van maken." De landelijke vereniging van keurslagers bevestigt de omzetstijging. Gemiddeld krijgen ze tussen de 20 en 30 procent meer binnen. "Er komen meer klanten in de winkels, maar ook online stijgen de verkopen. Niet normaal. Er zijn zelfs slagers die online zijn gestopt, omdat ze het niet konden bijbenen," aldus een woordvoerder. Klappen Volgens slager Gert Jan zetten zijn klanten ook vaker duurder vlees op tafel: "Ze brengen het thuiskoken zeker op een hoger niveau. Ik verkoop meer duurdere soorten vlees. Mijn collega's hebben zelfs Wagyu-vlees liggen. Dat is al gauw honderd euro per kilo."

Quote "We hebben door vleesschandalen heel wat klappen gekregen, dus we pakken dit moment" Keurslager GErt jan wit

"Ik sta hier wel met gemengde gevoelens, absoluut. Als ik naar mezelf kijk ben ik heel erg tevreden, maar voor de horeca is het een drama. Wij hebben door vleesschandalen ook heel wat klappen gekregen in het verleden, dus we pakken dit moment wel."