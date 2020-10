Bierpakketten en spelshows 'slepen' Helderse brouwerij door nieuwe lockdown

DEN HELDER - Lockdown of geen lockdown, stadsbrouwerij Helderse Jongens in Den Helder is voorbereid. De brouwerij in Fort Westoever is volop in bedrijf. Er zijn tientallen bierproef- en borrelpakketten verkocht en in de maak en de 'studio' staat klaar voor de online spelen. "Ik heb nog maar de helft van mijn personeel en die wil ik graag houden."

NH/Matthijs Gemmink

"Ik heb erg slecht geslapen en ik heb de hele dag al stress in mijn lijf door de maatregelen", vertelt brouwer Dave Kleine van het biercafé Helderse Jongens aan NH Nieuws. Honderden flessen staan klaar om gevuld te worden. Tot overmaat van ramp heeft een deel van de gevulde flessen een verkeerde kroonkurk gekregen. "Het zit vandaag echt niet mee." Spelshows "Bij de vorige lockdown hadden we geen plan. We zijn toen als een gek gaan brouwen en we hebben het meubilair opgeknapt. Maar twee maanden geleden hebben we bedacht om bierpretboxen uit te geven. We doen online team-uitjes, bierproeverijen en spelshows samen het Helder Events. Dan hebben we ten minste nog iets om het team bij elkaar te houden." Tekst gaat door onder de video:

Bierpakketten en spelhows slepen bierbrouwerij door nieuwe lockdown - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos