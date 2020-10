Daklozenopvang Alkmaar wil coronaziekenboeg: "Anders lopen ze besmet op straat"

ALKMAAR - Als een dakloze besmet raakt met het coronavirus kan diegene op dit moment in Alkmaar helemaal nergens terecht. Ze worden namelijk geweigerd bij de nachtopvang en dagbesteding en er is geen andere plek waar ze in quarantaine kunnen. "Dus belanden ze besmet op straat, tussen alle andere mensen."

Dat zegt directeur van de Noord-Hollandse daklozenstichting dnoDoen Hil Rabenberg tegen NH Nieuws. De gemeente en Veiligheidsregio zouden moeten voorzien in zo'n 'ziekenboeg', die afgelopen voorjaar wel werd opgetuigd in Heiloo. Daar heeft toen één man gelegen. "Die is deze zomer gesloten", aldus Rabenberg. Op dit moment is er voor zover bekend nog geen dakloze besmet, maar dat betekent niet dat er geen actie hoeft te worden ondernomen. "Er hoeft maar één besmet iemand binnen te komen. Het is namelijk erg moeilijk symptomen te herkennen bij iemand die altijd een snotneus heeft. En dan hebben we de poppen aan het dansen."

Quote "Sommigen komen dichtbij me staan in de opvang. Dat voelt best onveilig" Martijn - dakloze Alkmaarder

De opvang heeft daarom wel maatregelen genomen om een coronahaard te voorkomen. Zo worden de daklozen gecheckt op klachten bij binnenkomst, geldt sinds vandaag een mondkapjesplicht en is de capaciteit in de nachtopvang van 26 naar 15 plekken verlaagd om beter afstand te kunnen houden. Drie daklozen op een bankje Drie daklozen die op een bankje bij het station halve liters drinken en een jointje roken omschrijven de situatie in de opvang op dit moment als een beetje grimmig. "Kijk, de meesten houden zich wel aan de regels, maar er zijn altijd een paar gasten die dicht bij me komen staan. Dat voelt best onveilig allemaal", zegt Martijn. Hij haalt een mondkapje uit zijn zak en doet hem op. "Ik vind het vooral jammer ik 's ochtends meteen de straat op moet. Normaal kon ik even blijven hangen, maar dan wordt het te druk in de gangen. Maar de dagopvang is pas later open. Dus dan zit ik hier weer." Teskt gaat door onder de foto

Martijn gaat elke avond naar de nachtopvang, waar mondkapjes verplicht zijn - Maaike Polder / NH Nieuws

Over de aangescherpte coronaregels zijn de mannen niet bepaald te spreken. Ze mogen na achten geen alcohol meer kopen en ook het hangen in groepjes in het Singelpark is niet meer toegestaan. "Het is niet te doen man", zijn ze het met elkaar eens. Martijn hoopt dat er wel een oplossing komt als blijkt dat een of meerdere daklozen besmet zijn. Dat hij nu met twee anderen zij aan zij en dicht elkaar aan bier aan het drinken is, vindt hij niet overantwoordelijk. "Wij drie leven met elkaar hè." Appartementen en hotels Voor daklozen die van de nachtopvang gebruik willen maken maar uit het buitenland komen, zijn appartementen in de wijk beschikbaar om in quarantaine te gaan. Daarnaast hebben verschillende hotels in Alkmaar kamers beschikbaar gesteld als de nachtopvang vol zou zijn. Dit wordt deels gefinancierd door gemeente Alkmaar. Deze kamers zijn dus niet beschikbaar voor daklozen die positief getest worden op corona.

Quote "Ik weet niet waar ze heen moeten als ze positief getest worden" Medewerker dagopvang

Een medewerker van de dagopvang aan de Helderseweg, waar daklozen kunnen zitten, computeren, tafelvoetballen en wat te eten krijgen laat aan NH Nieuws weten dat het nu nog gemoedelijk gaat en de mensen zich keurig aan de regels houden. "Sinds vandaag moeten ze mondkapjes op en bij de deur staat een desinfectiepaal", laat ze zien. Ook de capaciteit van de dagopvang is gereduceerd, om zo ook daar de afstandregels te kunnen naleven. En ook daar geldt: als je corona hebt of symptomen vertoont, kom je er niet in. "Eerst een test doen en de negatieve uitslag laten zien. En ja, waar ze dan in quarantaine moeten als de test positief is? Wij weten het niet." Reactie van gemeente Alkmaar onder de foto

Maaike Polder / NH Nieuws

Reactie gemeente Alkmaar De gemeente zegt de landelijke richtlijn te volgen en bezig te zijn met werkafspraken met maatschappelijke opvangorganisaties om te kunnen handelen in voorkomende gevallen. "Ook de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is hierbij betrokken. Vanuit meerdere Veiligheidsregio’s is een centrale locatie in Bennebroek ingericht", aldus de gemeente. Rabenberg van dnoDoen reageert daarop niets te weten van werkafspraken en dat de opvang in Bennebroek naar zijn weten niet is ingericht voor daklozen.