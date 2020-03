Noord-Hollandse daklozencentra bereiden zich voor op coronavirus

NOORD - HOLLAND - Opvanghuizen voor dak- en thuislozen zijn druk bezig met het invoeren van maatregelen tegen de uitbraak van het coronavirus. Op verschillende opvanglocaties wordt vandaag vergaderd over preventieve stappen die genomen moeten worden. Daklozen met zichtbare gezondheidsklachten worden geïsoleerd of verzocht buiten te blijven.

Nederlanders worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, maar daklozen vormen een bijzondere uitzondering op deze regel. Want wie geen huis heeft, kan daar ook niet in isolatie gaan. Daarom houden opvanglocaties hun deuren open, maar niet voor iedereen. Marit Postma, manager bij De Regenboog Groep: “Het gaat om een kwetsbare groep mensen, die niet allemaal een sociaal netwerk hebben en daarom afhankelijk zijn van onze inzet." Maatregelen In Alkmaar heeft het Sociaal Pension bepaald dat daklozen geen (noodzakelijke) visite meer mogen ontvangen. Eigenaresse Jolanda Eilander vertelt: "Daarnaast moeten bezoekers verplicht hun handen wassen bij binnenkomst van de kantine. Ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt, maar als iemand (zichtbaar) ziek is moet diegene natuurlijk op zijn kamer blijven. Daar kunnen ze dan televisie kijken, en we serveren het eten gewoon aan de deur.”

In Amsterdam heeft De Regenboog Groep, beheerder van acht verschillende opvanglocaties in de stad, maatregelen genomen om overbelasting van het zorgstelsel te voorkomen. Manager Marit Postma: "We hebben ervoor gekozen om de inloophuizen open te houden, maar hebben tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om verspreiding te voorkomen. Daarom gaan we onze openingstijden spreiden, en minder mensen toelaten. Mensen die een plek hebben om te slapen, laten we niet binnen. Die geven we een lunchpakketje mee en sturen we weer naar buiten.”

Bij stichting dnoDoen in Hoorn wordt het personeel opgedeeld in afzonderlijk opererende teams. Directeur-bestuurder Hil Rabenberg: “Binnen de ambulante opvang wordt zo weinig mogelijk 'face to face' gepraat, en zo veel mogelijk via Whatsapp of bellend. Het interne personeel is opgedeeld in afgeschermde 'A en B' teams. We zorgen dat we altijd een back-up team klaar hebben staan, mocht dat nodig blijken. Voor de aanpak van de nachtopvang zijn we op dit moment in overleg met de GGD." Daklozen waarvan vermoed wordt dat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus worden opgevangen in speciaal ingerichte woningen. Rabenberg: “We hebben huizen op de achtergrond van het terrein vrijgemaakt voor thuisisolatie voor mensen met verkoudheid- of ziekteverschijnselen. Op dit moment zit daar nog niemand in.” Reacties Personeel, vrijwilligers en cliënten van de verschillende opvanglocaties reageren vooralsnog 'redelijk rustig' op de situatie. Eilander: “Ze zijn er niet echt mee bezig. Vanmorgen vertelde ik over de uitbraak van het virus, en toen werd er verbaasd 'echt waar?!' geroepen.” Postma: "Cliënten begrijpen het goed, blijven rustig en snappen dat we minder mensen toelaten en meer spreiden." Rabenberg: “De cliënten blijven er rustig onder, maar weten wel dat het een 'dingetje' is.”

Als er al ergens 'paniek' ontstond, dan kwam het niet door het virus, maar vanwege de landelijke bestrijdingsmaatregelen. Eilander: “Op maandag krijgt iedereen zijn zakgeld, en sommigen gaan dat dan meteen vergokken of uitgeven in de coffeeshop, maar die plaatsen zijn nu allemaal gesloten. Dat leidde soms tot lichte paniek onder een paar cliënten.” In Amsterdam merkt men dat veel medewerkers en vrijwilligers 'gewoon' naar de opvanglocaties blijven komen. Postma: “We vragen om medewerkers uit risicogroepen, voornamelijk ouderen, om niet te komen. Daarnaast is iedereen vrij om thuis te blijven, maar veel mensen geven aan juist wél te willen komen. We zien zelfs vrijwilligers die normaal gesproken een andere baan hebben, maar nu naar ons komen, omdat ze daar niet aanwezig hoeven te zijn." Nu de lokale horeca volledig stilligt, krijgt Postma ook vanuit die sector hulp aangeboden: “Een aantal cafe's en restaurants hebben ons opgebeld en aangeboden om langs te komen met eten.”