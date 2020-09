Anja wil door dakloze gestolen regenboogvlag Alkmaar ruilen voor warme deken

ALKMAAR - Toen de regenboogvlag bij Wijkboerderij Alkmaar vorige week ineens was verdwenen, dacht Anja Telleman heel even aan homohaat. Dat bleek al snel helemaal niet het geval: de vlag is gestolen door een zwerver die het 's nachts blijkbaar koud heeft. Ze wil de parkslaper, zoals zij hem noemt, nu vinden en de gekleurde vlag ruilen voor een warme deken. "Dit is triest. Blijkbaar komt hij iets tekort."