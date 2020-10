De Rijp en Graft in 2025 aan de waterstof?

GRAFT-DE RIJP - Energie Coöperatie Graft-De Rijp is een haalbaarheidsonderzoek gestart voor het ambitieuze project ‘De Groene Walvis’. Doel is om De Rijp en Graft in 2025 aardgasvrij te maken met een eigen waterstoffabriek, die draait op lokaal opgewekte zonne-energie en windenergie van windparken op zee.