Waterstof kan mooie kansen opleveren voor Den Helder: "De infrastructuur ligt er al"

DEN HELDER - Waterstof als nieuwe energiebron in ons dagelijks leven lijkt steeds meer voet aan de grond te krijgen. Deze zomer nog onderschreef minister Erik Wiebes dat er meer in geïnvesteerd moet worden. In Den Helder zien ze de kansen en lopen er inmiddels drie projecten.

"We liggen natuurlijk centraal, midden in de Noordzee en spelen al een belangrijke rol in de olie- en gassector, met name in het onderhoud", zegt wethouder Kees Visser. "Het is dan ook logischerwijs denkbaar dat we straks een belangrijke rol gaan spelen bij het onderhoud van windmolenparken. Daarnaast zitten we hier bovenop de gasrotonde van de NAM en die infrastructuur zou in de toekomst kunnen worden ingezet voor waterstof."

Drie projecten

Bij het eerste project, dat nog in een verkennende fase zit, zou in de haven plaats komen voor de productie van waterstof met behulp van gas. "De meeste pijplijnen voor de gaswinning komen hier binnen," legt directeur Jacoba Bolderheij van Port of Den Helder uit. "Bij dit project is het de bedoeling dat de CO2 wordt afgevangen en via die pijplijnen teruggepompt in de lege gasvelden."

Een tweede onderzoek wordt gedaan naar een vulstation die mogelijk een plekje moet gaan krijgen in de Kooyhaven. "Die pilot is veelbelovend. Het gaat om groene waterstof die wordt gemaakt met behulp van zonne-energie en dat gebruikt kan worden voor auto's en vrachtwagens en de scheepvaart."

Bij het het derde project gaat het om een waterstofaggregaat. "Daarbij onderzoeken we of het mogelijk is om walstroomvoorzieningen te maken voor bijvoorbeeld de riviercruisevaart. Daar hebben we een subsidie voor gekregen vanuit het Waddenfonds. Waterstof is dus geen 'luchtfietserij' meer. Het wordt gedragen door ondernemingen en er is vertrouwen vanuit subsidieprogramma's van de overheid."