AZ-aanwinst Karlsson blinkt met hattrick uit bij Jong Zweden

De aanvaller was in eerste instantie twee keer trefzeker via een penalty en kort voor de rust completteerde hij zijn hattrick, waardoor de ploegen met een 3-0 stand gingen rusten. In de tweede helft gaven de Zweden nog wat gas bij en lieten zij geen spaan heel van de arme leeftijdsgenoten uit Armenië: 10-0. Ook eredivisie-speler Emil Hansson (Fortuna Sittard) scoorde driemaal.

AZ-debuut

Karlsson maakte in het bizarre duel met Sparta Rotterdam (4-4) zijn debuut voor de ploeg van trainer Arne Slot. De Zweed (22) was in die wedstrijd direct goed voor twee assists.