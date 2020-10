Ongelofelijk: AZ verspeelt na rust 4-0 voorsprong

ROTTERDAM - AZ leek een gemakkelijke middag te beleven tegen Sparta Rotterdam op Het Kasteel. De Alkmaarders stonden bij rust met 0-4 voor. In de tweede helft knokten de Rotterdammers zich helemaal terug in de wedstrijd na een rode kaart voor Marco Bizot: 4-4.

Bij AZ ontbraken Oussama Idrissi (transfer naar Sevilla) en Calvin Stengs (schorsing). Zij werden vervangen door Zakaria Aboukhlal en debutant Jesper Karlsson. De Alkmaarders schoten tegen Sparta uit de startblokken. AZ kwam binnen tien minuten op voorsprong via Aboukhlal. De aanvaller kopte de bal binnen na een assist van Karlsson. Enkele minuten later verzorgde de Zweedse aanwinst wederom de voorzet. Ditmaal was Dani de Wit de afmaker: 0-2.

In de tweede helft was er een opmerkelijke situatie in het strafschopgebied van AZ. Keeper Marco Bizot raakte een uittrap niet zuiver, dus hij pakte de bal op. Scheidsrechter Danny Makkelie beoordeelde dit als spelbederf, waardoor Sparta een indirecte vrije trap kreeg. Abdou Harroui schoot vervolgens de 1-4 binnen. Invaller Dirk Abels bracht Sparta zelfs op 2-4, nadat Bizot een afstandsschot verkeerd inschatte.

Van het wervelende spel van AZ was na rust weinig meer over. De Rotterdammers knokten zich na rust terug en werden gevaarlijker dan de Alkmaarders. Vlak voor tijd kreeg Bizot zijn tweede gele kaart na een overtreding in het strafschopgebied. Verhulst kwam in het veld voor Aboukhlal, Lennart Thy scoorde de penalty: 3-4. In de blessuretijd was de vreugde bij de Rotterdammers compleet nadat Sven Mijnans de 4-4 maakte. AZ gaat dus met een zuur gevoel de interlandbreak in.