AZ en Sevilla bereiken akkoord over Idrissi

ALKMAAR- De kans is groot dat Oussama Idrissi zijn laatste wedstrijd voor AZ al gespeeld heeft. Max Huiberts, technisch directeur van de Alkmaarders, bevestigt tegenover de NOS dat AZ en Sevilla een akkoord hebben bereikt over de transfer van de aanvaller. Idrissi levert AZ naar verluidt ongeveer 12 miljoen euro op.

Oussama Idrissi maakte in 2018 een transfer tijdens de winterstop van FC Groningen naar AZ. In Alkmaar ontpopte hij zich tot een van de smaakmakers van het elftal wat vorig seizoen veel indruk maakte in binnen- en buitenland. De Marokkaans international kwam tot 24 goals in 69 eredivisieduels.

Dat Oussama Idrissi AZ gaat verlaten komt niet als een grote verrassing. Eerder gaf hij al aan uitgeleerd te zijn in de Eredivisie en graag de stap naar het buitenland te willen maken. Met het aankopen van Jesper Karlsson heeft AZ mogelijk al ingespeeld op het vertrek van Idrissi.