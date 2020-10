Max Huiberts bevestigt: "Oussama Idrissi is onderweg naar Spanje"

ROTTERDAM - De kogel is bijna door de kerk, zo lijkt het. In de catacomben van Het Kasteel bevestigt AZ-directeur Max Huiberts dat Sevilla en AZ overeenstemming hebben bereikt over de onmiddellijke overgang van Oussama Idrissi.

"Oussama is nu onderweg naar Spanje", vertelt Huiberts voor de camera van NH Sport. "We hebben een akkoord bereikt. Hij is nu voor zijn persoonlijke voorwaarden en eventuele medische keuring naar Spanje toe gegaan."

Geen vrees voor andere transfer

Het vertrek van Idrissi betekent het afscheid van één van de smaakmakers van vorig seizoen. Huiberts vreest op dit moment niet voor het vertrek van een andere uitblinker. "Het is een hele onvoorspelbare transferperiode. De ene dag hoor je niets en dan kan het ineens oplaaien. Deze transfer van Idrissi is ook op het laatste moment actueel geworden, terwijl ik zelf het idee had dat er niets zou gebeuren. Ik kan je niet beloven dat we hier niet binnenkort nog een keer staan, maar de kans is klein. "