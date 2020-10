AZ behaalt 'vertekende' nettowinst van 5,6 miljoen euro

ALKMAAR - AZ heeft in het afgelopen seizoen een nettowinst behaald van 5,6 miljoen euro. Dat meldt de Alkmaarse eredivisieclub in de jaarrekening. De winst is toegevoegd aan het eigen vermogen. Per 20 juni 2020 bedraagt het eigen vermogen 38,8 miljoen euro.

De netto omzet (exclusief transfers) is gestegen met 5,3 miljoen, van 25,5 miljoen in 2018-2019 naar 30,8 miljoen in 2019-2020. Deze stijging komt met name voort uit de opbrengsten van Europees voetbal. AZ hield aan het transferbeleid een bedrag van 6,8 miljoen euro over. Dat was in het seizoen ervoor 17,8 miljoen euro. De miljoenentransfer van Oussama Idrissi naar Sevilla is na 1 juli 2020 tot stand gekomen en is daardoor nog niet in het resultaat meegenomen.

Buffer

De Alkmaarders verwachten het seizoen 2020-2021 vanwege de dakschade in het eigen stadion en de coronacisis met een negatief resultaat af te sluiten. "Door de financiële resultaten van de afgelopen jaren heeft AZ een buffer opgebouwd, waarmee het verwachte negatieve resultaat voor het seizoen 2020-2021 kan wordt opgevangen en AZ de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet", aldus de clubleiding.

