AZ mogelijk vóór winterstop alweer in AFAS-stadion, tot dan welkom bij ADO Den Haag

ALKMAAR - AZ sluit niet uit dat er nog voor de winterstop in het eigen AFAS-stadion kan worden gespeeld. Zojuist werd bekend dat de Alkmaarders tot de winterstop welkom zijn om alle ‘thuiswedstrijden’ in het stadion van ADO Den Haag te spelen, maar het is nog niet gezegd dat AZ dat ook in alle gevallen zal doen.

Dat laat woordvoerder van de club Eelke Schulte Nordholt weten aan NH Nieuws. Als het eigen onderkomen nog dit jaar 'speelklaar' kan worden gemaakt, speelt AZ daarna niet in Den Haag maar 'gewoon' in Alkmaar.

Uit de brand

Eerder vanmiddag zei de Haagse burgemeester Pauline Krikke nog dat haar stad AZ graag uit de brand helpt en dat de Alkmaarders bij ADO kunnen spelen tot de seizoensonderbreking. AZ speelde al de thuiswedstrijden tegen FC Mariupol (Europa League) en tegen FC Groningen in de eredivisie in het Cars Jeans Stadion van ADO. "Die wedstrijden zijn uitstekend verlopen", aldus Krikke.

Ze maakt alleen een uitzondering voor de laatste thuiswedstrijd door de stop; AZ tegen Ajax op 15 december. "Dat is uit oogpunt van openbare orde en veiligheid een niet aanvaardbaar risico", laat ze weten. Waar die wedstrijd dan wordt gespeeld, is onbekend. Eelke Schulte Nordholt wil tegenover NH Nieuws alleen kwijt dat 'daar nog niets over duidelijk is'.

Directeur van AZ Robert Eenhoorn reageert: "We zijn blij dat we tot aan de winterstop de mogelijkheid hebben om onze thuisduels in Den Haag te spelen. De samenwerking met ADO is tot nu toe meer dan uitstekend bevallen."

Eerder werd al bekend dat AZ de thuisduels in de groepsfase van de Europa League afwerkt in het stadion van ADO.

'Prima reistijd'

Supportersbeweging Victoria Alkmaar laat weten blij te zijn met het nieuws dat ze voor de komende thuisduels naar Den Haag moeten. "Fijn om duidelijkheid te hebben. Den Haag is goed bevallen. Prima reistijd."