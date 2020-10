Verbod alcoholverkoop avondwinkels: "Dit gaat niets uitmaken"

Een groot deel van de omzet van Avondwinkel van Wou komt voort uit de alcoholverkoop. "Wel 80 tot 90 procent van mijn verkoop is alcoholverkoop", zegt Omar, die samen met zijn vader de eigenaar is van de winkel, gefrustreerd.

Hij is boos. "We zitten hier al zestien jaar. Eerst kwam het merendeel van onze verkoop later in de avond te liggen omdat supermarkten langer open bleven. Maar als we nu de openingstijden willen vervroegen dan kunnen we daar niet mee concurreren."

Omar is ook niet overtuigd dat deze maatregel gaat werken. "Huisfeestjes zullen gewoon doorgaan. Underground feestjes zullen gewoon doorgaan. Nu komen ze gewoon alle drank voor acht uur halen."