HSV Wasmeer probeert op droge boterham seizoen door te komen

Bijna alle amateurclubs zijn afhankelijk van de baromzet en sponsoren. "De kantine-inkomsten vallen weg. Sponsoren vinden het moeilijk want ze zijn niet zichtbaar. Dat maakt het heel moeilijk voor verenigingen", stelt Haselager. "Het wordt passen en meten en met ducktape alles aan elkaar plakken. Dat is echt de realiteit waar een vereniging in gaat zitten."

Perspectief

Het is volgens Haselager dus wachten totdat er clubs gaan omvallen. HSV Wasmeer zingt het nog wel even uit, maar ook zij voelen de maatregelen. "Eigenlijk kan je het al niet meer volhouden. Wij gaan weer bezuinigen en geen geld uitgeven. Wij kopen bijvoorbeeld geen nieuwe ballen meer. We moeten het doen met wat we hebben. Wij moeten het seizoen doorkomen op een droge boterham."