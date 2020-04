Bal rolt weer bij HSV Wasmeer: "Ik heb er superveel zin in!"

HILVERSUM - "Het coronavirus is niet leuk. Daardoor konden wij niet voetballen. Het was heel saai, maar nu konden wij opeens weer voetballen. Ik heb er superveel zin in", was het commentaar van pupil Jayden voordat hij eindelijk weer mocht trainen.

HSV Wasmeer uit Hilversum was vandaag één van de voetbalclubs waar de bal na een wekenlange pauze voor de jeugdteams weer rolde."Daar zijn wij superblij mee. Het was wel een uitdaging. Wij hebben een protocol moeten schrijven en ingeleverd bij de gemeente. Dat is goedgekeurd. Doordat de ouders niet welkom zijn bij de training hebben wij een kiss en ride zone gemaakt. Zo kunnen de ouders de kinderen brengen. Het was een hele organisatie", aldus voorzitter Hans Haselager.

Eén van de trainers bij HSV Wasmeer is Koen 't Hart. Hij is al negen jaar trainer bij de Hilversummers en is blij dat ook hij weer op het veld staat. "Je merkt dat ze binnen hebben gezeten en dat ze blij zijn dat ze weer naar buiten kunnen", aldus 't Hart.

De jeugd tot 12 jaar mag gewoon trainen onder de gebruikelijke omstandigheden. Vanaf 12 tot 18 jaar zal er getraind worden met 1,5 meter afstand.

