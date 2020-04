Noord-Hollandse sportclubs staan klaar om weer te trainen met jeugdteams

NOORD-HOLLAND - Heel wat kinderen staan te trappelen om morgen in hun hockeytenue, tenniskleding of voetbaloutfit het veld op te rennen. Door het versoepelen van de coronamaatregelen mag de jeugd tot twaalf jaar weer buiten sporten. Noord-Hollandse clubs hebben maatregelen genomen om dat ook weer mogelijk te maken.

Ook in Volendam hebben ze een protocol gemaakt. "De meeste jongens komen op de fiets en daar hebben we iemand bij de poort staan die de boel in de gaten houdt. Voor ouders geldt: kiss and ride. Verder loopt er op het veld een coronacoördinator om vragen aan te stellen."

Voetbalclub RKAV Volendam is er helemaal klaar voor om morgen zo'n 900 voetballertjes weer te mogen ontvangen. Voorzitter Vincent Gruwėl vertelt dat de spelers staan te trappelen. "Normaal gesproken is het twee keer trainen en één keer een wedstrijd spelen. Je snapt dat de kinderen het voetballen erg gemist hebben."

Bij hockeyclub Bloemendaal zijn de trainers er klaar voor. Het protocol zit goed in elkaar. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat de kinderen alleen aan hun eigen spullen, zoals hockeystick en bidon, mogen zitten.

De trainers raken als enige de bal en pionnen aan. Het is verder verboden om 'de neus te ledigen of te spugen op het veld'.

Ouders zijn niet welkom

Het trainen voor de jongste jeugd zal gebeuren zonder dat de sportertjes onderling anderhalvemeter afstand houden. Er is ook afgesproken dat ouders niet welkom zijn op de clubs of langs de lijn. Ze mogen alleen halen en brengen.

Tennisvereniging Zaansport in Zaandam gaat morgen ook open. De ouders lieten al weten dat de kinderen er heel veel zin hebben. Jan van Hal van de jeugdcommissie vertelt: "De kinderen zijn heel enthousiast en ook de trainer is er helemaal klaar voor. De lessen gaan door zoals altijd en we hopen dat al onze leden komen spelen."

Rugby Club 't Gooi wacht nog op politiek besluit

Bij Rugby Club ’t Gooi in Naarden zullen de hekken morgen nog dicht blijven. Het bestuur wacht nog op toestemming vanuit de gemeente. "Woensdag beslist de plaatselijke politiek pas of wij open mogen. Ondertussen hebben wij wel gewerkt aan plan van aanpak met daarin zaken zoals hoe de routing verloopt bij halen en brengen en regels over hygiëne. Ook de trainingen moeten we anders vormgeven, met name voor de jeugd vanaf 13 jaar omdat dit natuurlijk een contactsport is. Wij hopen volgende week open te kunnen", aldus de hoopvolle secretaris Jacqueline Deknatel.