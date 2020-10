Boeren delen 16.000 appels uit aan de zorg: "Extra vitamines juist nu hard nodig"

SCHAGEN - Boeren en tuinders uit de kop van Noord-Holland delen vandaag bijna twintigduizend appels uit aan zorginstellingen. Het is een steun in de rug voor de zwakkeren, maar vooral ook om goede wil te tonen tijdens de Dutch Food Week. "We laten zien dat we duurzaam produceren en extra vitamines zijn nooit weg in deze tijd."

"We willen laten zien dat we niet alleen maar 'terreurboeren' zijn", vertelt Martijn van den Berg van landbouworganisatie LTO aan NH Nieuws. "Het is ook een statement dat we gezond en duurzaam voedsel produceren in Nederland en dat willen we graag zo houden. En vitamines zijn volgens mij de basis van de gezondheid."

100 taarten

Mondkapjes op en handschoenen aan bij het uitladen van zo'n 1.600 appelen bij zorgcentrum Magnushof. De keuken staat klaar om zo'n honderd appeltaarten te bakken. Hoofd voedselvoorziening Jeffrey Jumpertz staat handenwrijvend klaar: "Echt onwijs gaaf. We hadden ze zo uit kunnen delen maar een taart is feestelijker en makkelijker met de gebitten."

Ook bij de hospice in Schagen wordt een doos appelen en taartmix afgegeven. De laatste stop is het distributiecentrum van de voedselbank Kop van Noord in Anna Paulowna. "Ja prachtig, heerlijk. Het seizoen is net weer begonnen met de nieuwe appelen. We hebben een paar maanden zonder fruit gezeten en nu kunnen we zo'n 140 gezinnen daar goed mee helpen."