Voedselbank Den Helder voorlopig gered met donaties, maar ongerust over toekomst

DEN HELDER - Zag het er in maart nog penibel uit voor de Voedselbank Den Helder, nu kan voorzitter Nico Bais opgelucht zeggen dat hij voorlopig weer voldoende voedsel krijgt. "Ik heb zelfs het idee dat er nu meer initiatieven zijn voor ons." Toch is hij er nog niet gerust op. "Het zal me niets verbazen als we straks meer mensen moeten helpen."

Er zijn nu om en nabij 130 klanten van de Voedselbank Den Helder. Bais: "We leveren echter wel meer dozen, omdat sommige klanten meer dan één box krijgen." Het aantal mensen dat hulp nodig heeft, is lastig te voorspellen, zegt Bais. "Den Helder heeft bijna 56.000 inwoners, maar daar kun je dit cijfer niet overheen leggen. En er zijn hier 3.000 tot 4.000 mensen die in de bijstand zitten. Dus dan zou je denken dat de meesten zich kunnen bedruipen, aangezien maar 130 mensen eten van de Voedselbank krijgen. Maar dat kun je ook niet zeggen."

Sluiting afgewend

In maart was er sprake van dat het distributiecentrum in Amsterdam mogelijk zou moeten sluiten door het coronavirus, wat desastreuze gevolgen zou hebben voor de Voedselbank Den Helder. "Gelukkig is dat uiteindelijk niet gebeurd", zegt Bais. "Want anders hadden wij het niet lang volgehouden." Door donaties van bedrijven en particulieren krijgt de voedselbank bovendien weer extra levensmiddelen. "Ik heb het gevoel dat meer mensen eten komen brengen. Zo bracht de marine voedsel dat bijna op de datum is, omdat er minder zou worden gevaren. Of sportclubs, zoals de basketbalclub die spullen had ingezameld en ze deze week kwam brengen."

Bais vreest wel dat er straks meer mensen zullen zijn die voor eten van de voedselbank afhankelijk zijn. "Stel dat er eenmanszaken omvallen, dan komen mensen wellicht in de financiële problemen en gaan zich tot ons wenden. Het zal me dus niets verbazen als het aantal klanten stijgt." Hij heeft nog geen geluiden gehoord dat het hier of elders al zo ver is. "Voor nu gaat het goed, maar als het echt gebeurt, zullen we moeten uitbreiden."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: