Blind en Promes kunnen teleurstellend Oranje niet aan zege helpen in Bosnië

Het was een povere eerste helft in Zenica, waar Nederland veel balbezit maar niet tot veel noemenswaardige kansen kwam. Toch had Oranje binnen vijf minuten al op voorsprong kunnen staan. Stefan de Vrij kon ongedekt inkoppen, maar de verdediger van Internazionale had het vizier niet op scherp staan. Een schot van Quincy Promes miste even later richting, terwijl een tweede kopbal van De Vrij opnieuw geen openingstreffer opleverde.

Dzeko

Na de thee kropen de Bosniërs wat uit hun schulp en met het inbrengen van spits Edin Dzeko ging de ploeg met meer lef spelen. Het leverde kansen op voor Sead Kolasinac (geblokt door Denzel Dumfries) en Miralem Pjanic (redding Jasper Cillessen), maar het leek de ploeg van De Boer ook wakker te schudden. Oranje ging offensiever spelen en dat leverde ook het nodige gevaar op.

