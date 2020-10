Coming Out-week: scholen in actie tegen homogeweld

AMSTERDAM - Scholen in Amsterdam-Oost vragen in de jaarlijkse Coming Out-week met de regenboogvlag op het schoolplein en lessen in de klas, aandacht voor geweld tegen homo's. Dit idee komt vanuit het stadsdeel zelf waar de afgelopen periode regelmatig dergelijke incidenten plaatsvonden.

Om klokslag 10.30 vanochtend hesen vier leerlingen van het Montessori College Oosterpoort de vlag tegen homogeweld samen met stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter. Elke middelbare school in Amsterdam-Oost krijgt vandaag een regenboogvlag van de stadsdeelvoorzitter om homogeweld bespreekbaar te maken. Maarten had afgelopen woensdag een gesprek met de directie van de scholen. "Het is belangrijk dat de school de rol als opvoeder serieus neemt. En duidelijk maakt dat het niet normaal is om andere mensen uit te schelden voor homo."

Quote "Ik snap niet dat mensen nog steeds tegen homo's zijn in 2020" Leerling

De leerlingen vonden het ophijsen van de vlag bijzonder. "Ik voel nu echt dat de school achter mij staat." Op het Montessori College Oost zijn er gelukkig geen geweldsincidenten geweest, zegt directeur Sander Jacobs. Maar juist pubers houden zich bezig met het ontdekken van hun seksualiteit. En het is volgens Sander daarom erg belangrijk dat de school daarbij een veilige plek is.

Lesprogramma Het bespreekbaar maken van seksualiteit en diversiteit houdt niet op bij het ophijsen van de vlag. Poorter geeft aan de samenwerking met scholen nog meer op te willen zoeken. In het gesprek met de directie van de scholen bood hij diverse lesprogramma's aan die het bespreekbaar maken van dit soort onderwerpen makkelijker maakt. Directeur Sander is helemaal om en zorgt er nu al voor dat docenten het gesprek aan kunnen gaan in en met de klas over homogeweld. De vlaggen hangen uit en er komen nieuwe lesmethodes om seksuele geaardheid bespreekbaar te maken. Maarten heeft er al het vertrouwen in dat de leerlingen nog meer begrip hebben voor elkaars seksuele geaardheid. En dat is nog maar het begin. "Uiteindelijk moeten de leerlingen elkaars verschillen op alle vlakken leren respecteren," zegt Maarten.