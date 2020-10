Halsema: "Toch geen bewijs voor aanklacht homogenezingen kerk"

AMSTERDAM - De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema had toch geen informatie dat er 'homogenezingen' plaatsvonden of werden gepredikt bij de Hillsong Church. Dat blijkt uit een brief die ze gisteren aan de gemeenteraad stuurde. Toch kondigde ze na een vraag van de SP ongeveer een maand geleden wel aan een 'ernstig gesprek' met de verhuurder van een theater dat de kerk gebruikt te houden.

AT5

Die uitspraak deed ze tijdens de commissievergadering Algemene Zaken op 17 september in de Stopera. Toen de ChristenUnie haar vroeg of ze niet eerst kon uitzoeken of er bij de kerk daadwerkelijk sprake was van homogenezing zei ze: 'U kunt er van op aan dat als wij een ernstig gesprek gaan voeren met de verhuurder (...) dat we dat nooit zullen doen op basis van speculatie. Maar op basis van informatie.'

Lees ook Play Amsterdam Kerk eist excuses van burgemeester Halsema na beschuldiging over homogenezing

SP-fractievoorzitter Erik Flentge stelde de vraag over de kerk tijdens een debat over anti-homogeweld. 'Vorig jaar is er een prachtig artikel in Het Parool verschenen over The Hillsong Church waarbij homoseksualiteit nog steeds als een zonde wordt beschouwd', zei hij. 'Mensen die openlijk homoseksueel zijn kunnen niet in hogere regionen van de kerk terecht. En op alle mogelijke manieren merk je dat als je je openlijk uitspreekt als homoseksueel of wat voor geaardheid dan ook, je een conversietherapie krijgt aangeboden.' Halsema beschuldigde de kerk niet expliciet van praktijken van 'homogenezing', maar sprak over 'signalen' en ging in gesprek met de verhuurder. Toch vindt de ChristenUnie dat de burgemeester de kerk daarmee schade heeft toegebracht.

Burgemeester Halsema: "Homogenezing Songhill church geen speculatie" - NH Nieuws

De kerk ontkende eind september zich bezig te houden met homogenezing en gaf aan excuses van Halsema voor de 'valse beschuldigingen' te willen. De ChristenUnie stelde de burgemeester een dag na de vergadering extra schriftelijke vragen. Daarin stelde de partij dat 'dergelijke uitspraken een grote impact hebben op de gemeenschap.' In antwoord op de vragen schrijft Halsema dat ze op 1 oktober een gesprek heeft gehad met de kerk. 'Ik heb aangegeven dat de gemeente geen aanwijzingen heeft dat er sprake is van conversietherapie binnen de kerk. Hoewel ik signalen vanuit de raad altijd serieus zal nemen, heb ik niet de indruk willen wekken hierover op voorhand al te oordelen.

Quote "Ik heb niet de indruk willen wekken hierover op voorhand al te oordelen" Burgemeester Femke Halsema

Ze noemt het een 'positief gesprek', waarin de vertegenwoordigers van de kerk vertelden 'al jaren geleden nadrukkelijk afstand heeft genomen van conversietherapie en waarin we afgesproken hebben dat de kerk in gesprek gaat met vertegenwoordigers van de regenboogcommunity om eventuele zorgen daarover weg te nemen'. Of Halsema ook excuses voor haar uitspraken heeft gemaakt wordt niet uit de brief duidelijk. Mochten die niet gemaakt zijn, dat wil ChristenUnie-fractievoorzitter Don Ceder dat die alsnog komen.

In het artikel waar Flentge over sprak komt het woord 'conversietherapie' overigens niet of niet meer voor, ook werd er niet op andere manieren geschreven over homogenezing.